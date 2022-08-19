Евгения Медведева рассказала о своих мечтах и творческих планах

«У меня понятие мечты и цели очень разделимы между собой. То, о чём многие мечтают, я называю целями. Мечты могут быть о чём-то высоком, что от меня не зависит, например, о неземной любви. Это то, что нельзя купить за деньги. Я мечтаю о том, чтобы все мои близкие были здоровы, чтобы все были рядом, особенно в такое сложное время.