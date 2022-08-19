«Готов сотворить чудо»: Губерниев о мечте Загитовой взять интервью у Путина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев хочет помочь фигуристке Алине Загитовой исполнить ее мечту — взять интервью у президента России Владимира Путина. Как сообщает «РБ Спорт», телеведущий отметил, что пока у девушки заметна нехватка необходимых журналисту навыков.
«Для того, чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу. Но я по-прежнему готов за три занятия техникой речи сотворить чудо — после них Алина будет в лучших традициях советской дикторской школы идти навстречу интервью с Путиным, Байденом, Макроном и так далее», — заявил комментатор.
Он отметил, что готов дать Алине занятия техникой речи и за три урока «сотворить чудо», после которого девушка сможет взять интервью у кого угодно. В противном случае, отметил Губерниев, Загитовой будет тяжело дальше развиваться в профессии.
Напомним, что ранее Загитова заявляла, что хочет связать свою дальнейшую карьеру с журналистикой. Девушка рассказывала, что ее мечта — взять интервью у президента России.