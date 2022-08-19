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55 минут назад

«Готов сотворить чудо»: Губерниев о мечте Загитовой взять интервью у Путина

Никита Бородкин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев хочет помочь фигуристке Алине Загитовой исполнить ее мечту — взять интервью у президента России Владимира Путина. Как сообщает «РБ Спорт», телеведущий отметил, что пока у девушки заметна нехватка необходимых журналисту навыков.

«Готов сотворить чудо»: Губерниев о мечте Загитовой взять интервью у Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для того, чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу. Но я по-прежнему готов за три занятия техникой речи сотворить чудо — после них Алина будет в лучших традициях советской дикторской школы идти навстречу интервью с Путиным, Байденом, Макроном и так далее», — заявил комментатор.

Он отметил, что готов дать Алине занятия техникой речи и за три урока «сотворить чудо», после которого девушка сможет взять интервью у кого угодно. В противном случае, отметил Губерниев, Загитовой будет тяжело дальше развиваться в профессии.

Напомним, что ранее Загитова заявляла, что хочет связать свою дальнейшую карьеру с журналистикой. Девушка рассказывала, что ее мечта — взять интервью у президента России.

Фигурное катание,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,
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