«Готов сотворить чудо»: Губерниев о мечте Загитовой взять интервью у Путина

«Для того, чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу. Но я по-прежнему готов за три занятия техникой речи сотворить чудо — после них Алина будет в лучших традициях советской дикторской школы идти навстречу интервью с Путиным, Байденом, Макроном и так далее», — заявил комментатор.