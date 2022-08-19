Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила переход российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады. Ее слова приводит РБК.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила переход российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады. Ее слова приводит РБК.
Тарасова заявила, что ей не обидно из-за смены фигуристками спортивного гражданства.
«В переходе спортсменов нет никаких сложностей. Тем более в нынешних условиях незачем это обсуждать. Они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», — посчитала она.
Российская фигуристка Ульяна Ширяева переехала в Канаду, ей разрешили выступать на местном турнире. Об этом Biv.com сообщил директор Skate Canada Майк Слипчак.
15 летняя Ширяева переехала в Канаду ранее в 2022 году, ее уже заявили на турнир Belair Direct BC, который проходит c 18 по 21 августа в Бернаби.
— Запрет Международного союза конькобежцев на участие российских и белорусских спортсменов распространяется только на международные соревнования. Поскольку Ульяна и ее семья переехали в Канаду, ей дали разрешение участвовать в региональном спортивном мероприятии, — сказал Слипчак.
Исполнительный директор Skate Canada Тед Бертон рассказал, что Ширяева уже попросила о смене спортивного гражданства, однако этот вопрос не будет решен раньше декабря.
— Данный запрос уже был отправлен со стороны Skate Canada и российская сторона будет рассматривать его в декабре. На время этого переходного периода ее клуб в Москве дает ей разрешение на выступления на турнирах, которые не являются квалификационными. Это будет действовать до окончания процесса перехода, — сказал Бертон.
Ширяева завоевала бронзу среди юниорок на этапе Кубка России в 2021 году, а также стала 11 й на первенстве России среди юниоров в 2022 году.
Пятнадцатилетняя фигуристка Ульяна Ширяева подала документы в Федерацию фигурного катания на коньках России на переход в сборную Канады. Об этом ТАСС в пятницу сообщил тренер Алексей Василевский, по руководством которого спортсменка тренировалась в клубе "Армия фигурного катания".
Ранее журнал Business in Vancouver сообщил, что Ширяева готовится к переходу в сборную Канады.
"У нее был хороший тройной аксель, который уже можно было показывать на соревнованиях, хорошие четверные сальхов и тулуп, она уехала в очень хорошей форме, - рассказал Василевский. - Ульяна уехала с родителями несколько месяцев назад, перед отъездом они делали документы - перед отлетом в Канаду она только в Молдавии около трех месяцев была, потом они улетели. Они периодически на связи, переехали в Канаду в связи с работой отца, особо выбора у них не было. Документы на переход в федерацию они уже подали, таковы правила".
Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады.
«Ещё раз отмечаю, переходы наших юных спортсменов в сборные других стран будут частыми, и нам нужно это просто принять…. Спортсмен должен выступать…. И вот тут интересно, когда начнут переходить не юные спортсмены уровня национальной сборной….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.
«Федерация фигурного катания делает все возможное, чтобы наши спортсмены не уезжали. Переходы российских фигуристов под флаги других стран были всегда. Не нужно делать из этого какой-то важной крайности», – сказала Навка.
Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.
«Я как человек, который старше и гражданин России, хочу обратиться к ней и к родителям, чтобы она еще раз подумала!
15 лет – это уже зрелый возраст, когда человек все осознает. И я бы не советовал делать опрометчивых решений, чтобы не портить себе жизнь.
Уровень спортивного профессионализма еще не доказан внутри своей страны. Есть к чему стремиться», – сказал Лайшев.
Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала переход 15-летней российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады.
– Это единичная история. Да и девочка не была особо на слуху. Я, по крайней мере, о такой фигуристке не слышала ничего. Видимо, это начинающее поколение.
Думаю, на таком этапе ничего страшного в ее переходе в другую федерацию нет. Человек хочет выступать на международных стартах. Почему бы и нет?
– Наша федерация должна отпускать спортсменов или необходимо их удерживать?
– С одной стороны, должна удерживать. С другой, не должна препятствовать развитию спортсменов. Фигуристы хотят выступать на международной арене, а в России такой возможности нет, поэтому наша федерация не должна держать их.
Все зависит от того, какой это фигурист. Если, условно, Камила Валиева захочет уехать, то тут надо задуматься и не допустить, чтобы такие золотые спортсмены покидали нашу страну, – сказала Леонова.