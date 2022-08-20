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2 часа назад

Фигуристка Загитова назвала бывшую гимнастку Кабаеву своим кумиром

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, кого считает своим кумиром.

Загитова назвала Кабаеву своим кумиром
Фото: ТАССТАСС

Спортсменка призналась, что считает бывшую гимнастку Алину Кабаеву своим кумиром.

«Меня родители назвали в честь нее, в год моего рождения она как раз выступала на соревнованиях», — сказала 20-летняя фигуристка в интервью Umagazine.

Кабаева завоевала золотую медаль в многоборье на Олимпийских играх — 2004 в Афинах. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике и пять раз абсолютной чемпионкой Европы.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».

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