Фигуристка Трусова заявила о желании попробовать себя в теннисе

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова высказалась о занятиях спортом в свободное время от тренировок.
Россиянка заявила, что хотела бы попробовать себя в разных спортивных дисциплинах.
«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов я особо не слежу, просто интересен сам процесс», — приводит слова Трусовой ТАСС.
Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото.
На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы.
Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее Александра Трусова стала индивидуальным предпринимателем.