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1 час назад

Фигуристка Трусова заявила о желании попробовать себя в теннисе

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова высказалась о занятиях спортом в свободное время от тренировок.

Фигуристка Трусова заявила о желании попробовать себя в теннисе
Фото: Телеграм-канал «Alexandra Trusova»Телеграм-канал «Alexandra Trusova»

Россиянка заявила, что хотела бы попробовать себя в разных спортивных дисциплинах.

«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов я особо не слежу, просто интересен сам процесс», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото.

На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы.

Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее Александра Трусова стала индивидуальным предпринимателем.

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