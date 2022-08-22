Фигуристка Трусова заявила о желании попробовать себя в теннисе

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова высказалась о занятиях спортом в свободное время от тренировок.

Фото: Телеграм-канал «Alexandra Trusova» Телеграм-канал «Alexandra Trusova»

Россиянка заявила, что хотела бы попробовать себя в разных спортивных дисциплинах.

«Было бы интересно попробовать себя в большом теннисе. За игрой конкретных теннисистов я особо не слежу, просто интересен сам процесс», — приводит слова Трусовой ТАСС.

Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото.

На взрослом уровне Трусова становилась бронзовым призером чемпионата мира — 2021 и дважды выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы.

Спортсменка занимает четвертое место в рейтинге лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU).