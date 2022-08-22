Фигуристка Трусова решила попробовать себя в другом виде спорта

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова собирается попробовать себя в большом теннисе. Как сообщает ТАСС, девушка хотела бы заниматься им в свободное время от тренировок по фигурному катанию.

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В целом Трусова не против попробовать себя в разных спортивных дисциплинах, однако теннис ей интереснее остальных. При этом соревновательной частью фигуристка интересуется мало и за игрой конкретных теннисистов не следит.

Напомним, что сейчас Трусова занимает четвертое место в списке лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Ей первой в истории фигурного катания удалось исполнить во время одиночного выступления пять четверных прыжков.