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2 часа назад

Фигуристка Трусова решила попробовать себя в другом виде спорта

Никита Бородкин

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова собирается попробовать себя в большом теннисе. Как сообщает ТАСС, девушка хотела бы заниматься им в свободное время от тренировок по фигурному катанию.

Фигуристка Трусова решила попробовать себя в другом виде спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В целом Трусова не против попробовать себя в разных спортивных дисциплинах, однако теннис ей интереснее остальных. При этом соревновательной частью фигуристка интересуется мало и за игрой конкретных теннисистов не следит.

Напомним, что сейчас Трусова занимает четвертое место в списке лучших фигуристок по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Ей первой в истории фигурного катания удалось исполнить во время одиночного выступления пять четверных прыжков.

На взрослом уровне, кроме медали ОИ-2022, девушка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира и дважды занимала третье место на чемпионатах Европы.

Фигурное катание,Александра Трусова,
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