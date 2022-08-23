Загитова нарвалась на сравнение с Виталием Кличко

Ошибаются все, но только к Алине приковано настолько пристальное внимание.

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Каждый раз, когда Алина Загитова берёт в руки микрофон, её речи готовятся разбирать на цитаты. Публичное мероприятие, шоу, съёмки для Первого канала – вариантов много, но неизменно одно: внимание в сторону Загитовой. Причём внимание с привкусом ехидства – а что она выкинет на этот раз? Скажет ли что-то смешное?

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Последний повод для обсуждений – обращение к зрителям на шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где Алина заговорилась и ушла в тавтологию. И снова вспыхнуло – снисходительное высмеивание с одной стороны и откровенные нападки с другой. Дошло даже до сравнения с героем мемов прошлого десятилетия Виталием Кличко (наверняка вы помните «сегодня не все могут в завтрашний день смотреть»). Не слишком ли много внимания к обычной оговорке? И заслуживает ли Алина всего этого потока претензий и издевательств? Абсолютно точно нет.

Загитова-ведущая – это совсем не Загитова-фигуристка. В фигурном катании она добилась буквально всего, завоевала «Большой шлем» – главные титулы в женском одиночном, и для этого многие годы пришлось тренироваться на износ. На льду Алина – профессионал. А вот в том же мире ТВ ей ещё многому нужно научиться, её ждёт долгий путь, усеянный пробами и ошибками – как и путь любого человека, который хочет стать профессионалом в выбранной области. Только каждая ошибка будет на виду у всех – и поэтому Алине будет в сотни раз тяжелее, пусть у неё и есть возможность практиковаться на Первом канале. Если вспомнить, как Загитова работала в первом сезоне «Ледникового периода», и что мы видим сейчас – разница есть. За это время она стала увереннее держаться перед камерой, говорить не только по суфлëру, но и добавлять что-то от себя. Если её что-то действительно задело, она выходит в публичное поле и отвечает.

За что ругают Алину? В большей степени за то, что она выбрала такую публичную профессию – была бы тренером, например, или продолжала бы спортивную карьеру, то говорила бы заметно меньше и не привлекала бы к себе внимание. Но и будучи фигуристкой, Загитова получала сполна за всё подряд – за падения на соревнованиях и шоу, изменения в теле в период взросления, неудачные платья или программы. После того как Алина стала олимпийской чемпионкой, обсуждаться стал каждый её шаг – и под сомнение ставили даже её победу на Играх. Сейчас просто сменился повод для придирок.

А уж за речь не пнул Алину только ленивый, досталось даже от президента собственной спортшколы: Ренат Лайшев, сравнивая Загитову с Евгенией Медведевой в качестве ведущих, выбрал вторую, поскольку у неё дикция лучше и она «девочка московская». Даже здесь, в шоу Татьяны Навки, Алина просто обратилась к зрителям, попыталась сымпровизировать, и получилось не очень удачно. Но это был всего лишь маленький спич после того, как фигуристка откатала целое представление. Для эфира на ТВ эти три предложения не предназначались, а отрывок растиражировали только благодаря тому, что его заснял зритель и выложил в интернет. Мероприятие Загитова не вела, она выступила со своими номерами и просто обратилась к публике небольшого шатра, в котором и идёт шоу «Аленький цветочек». Можно было сформулировать мысли по-другому? Да, но от неудачной фразы никто не застрахован. Даже профессионалы. А уж тем более студентка второго курса (за выбранный факультет фигуристку тоже любят пинать в комментариях). Представление в Сочи Алине катать целый месяц, и в другие вечера она могла бы выразиться более корректно, но на запись попала «сказочная сказка», к которой и прицепились.