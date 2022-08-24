Российская фигуристка решила выступать за Израиль

Российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать на соревнованиях за Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, 14-летняя спортсменка отправила запрос о смене спортивного гражданства на израильское.

«Пришел запрос на нее от Израиля, у нее есть израильское гражданство. Исполком рассмотрит это обращение», - сказал Коган.

Ранее Дмитриева занималась в группе Алексея Мишина, но в апреле перешла к Сергею Розанову. В прошлом сезоне Дмитриева заняла седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле.