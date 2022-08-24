Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Российская фигуристка решила выступать за Израиль

Елена Прошина

Российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать на соревнованиях за Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская фигуристка решила выступать за Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, 14-летняя спортсменка отправила запрос о смене спортивного гражданства на израильское.

«Пришел запрос на нее от Израиля, у нее есть израильское гражданство. Исполком рассмотрит это обращение», - сказал Коган.

Ранее Дмитриева занималась в группе Алексея Мишина, но в апреле перешла к Сергею Розанову. В прошлом сезоне Дмитриева заняла седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле.

Ранее стало известно, что сразу несколько российских фигуристок-юниорок сменили спортивное гражданство. Так, 15-летняя Ульяна Ширяева теперь будет выступать за Канаду, 13-летняя Инга Гургенидзе будет представлять Грузию, 13-летняя Валентина Андрианова появится в сборной Германии. Кроме того, 13-летняя Полина Джуманиязова теперь будет представлять Венгрию, а 13-летняя Анна Ющенкова – Израиль.

Фигурное катание,Сергей Розанов,Мария Дмитриева,Алексей Мишин,Александр Коган,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители