Российская фигуристка решила выступать за Израиль

Российская фигуристка Мария Дмитриева приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать на соревнованиях за Израиль. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, 14-летняя спортсменка отправила запрос о смене спортивного гражданства на израильское.
«Пришел запрос на нее от Израиля, у нее есть израильское гражданство. Исполком рассмотрит это обращение», - сказал Коган.
Ранее Дмитриева занималась в группе Алексея Мишина, но в апреле перешла к Сергею Розанову. В прошлом сезоне Дмитриева заняла седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле.
Ранее стало известно, что сразу несколько российских фигуристок-юниорок сменили спортивное гражданство. Так, 15-летняя Ульяна Ширяева теперь будет выступать за Канаду, 13-летняя Инга Гургенидзе будет представлять Грузию, 13-летняя Валентина Андрианова появится в сборной Германии. Кроме того, 13-летняя Полина Джуманиязова теперь будет представлять Венгрию, а 13-летняя Анна Ющенкова – Израиль.