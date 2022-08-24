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1 час назад

Навка объяснила переход российской фигуристки под флаг Израиля

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о решении российской фигуристки Марии Дмитриевой сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит РБК.

Навка объяснила переход российской фигуристки под флаг Израиля
Фото: ТАССТАСС

Навка назвала это шансом для 14-летней спортсменки занять призовое место во время, когда российские фигуристы отсутствуют на международной арене.

«В нашей стране огромная конкуренция, и если спортсмен не чувствовал себя уверенно для того, чтобы занимать пьедестал, то уходил в другие страны», — объяснила она.

О планах Дмитриевой выступать под флагом Израиля стало известно ранее 24 августа. В Федерации фигурного катания страны подтвердили, что переход находится в стадии оформления. В разное время Дмитриева, владеющая тройным акселем, тренировалась под руководством Алины Писаренко, Алексея Мишина и Сергея Розанова.

В прошлом сезоне Дмитриева заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста. Также на ее счету седьмое место на этапе юниорского Кубка России в Йошкар-Оле. На первенстве страны в 2021 году спортсменка заняла 22-е место.

Фигурное катание,Сергей Розанов,Мария Дмитриева,Алексей Мишин,Татьяна Навка,
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