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1 час назад

Фигурист Даниелян перешел от тренера Буяновой к Рукавицыну

ТАССиещё 2

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года российский фигурист Артур Даниелян перешел от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.

Фигурист Даниелян перешел от тренера Буяновой к Рукавицыну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даниелян тренировался под руководством Буяновой с 2016 года.

"Даниелян перешел к Рукавицыну", - сказал собеседник агентства, добавив, что документы еще до конца не оформлены.

Даниеляну 18 лет, в 2020 году он завоевал серебряные медали чемпионатов Европы и России. На чемпионате России прошлого сезона фигурист занял 13-е место.

Фигурное катание,Евгений Рукавицын,Елена Буянова,Артур Даниелян,
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