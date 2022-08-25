Фигурист Даниелян перешел от тренера Буяновой к Рукавицыну

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года российский фигурист Артур Даниелян перешел от тренера Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник.
Даниелян тренировался под руководством Буяновой с 2016 года.
"Даниелян перешел к Рукавицыну", - сказал собеседник агентства, добавив, что документы еще до конца не оформлены.
Даниеляну 18 лет, в 2020 году он завоевал серебряные медали чемпионатов Европы и России. На чемпионате России прошлого сезона фигурист занял 13-е место.