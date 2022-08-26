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1 час назад

Жулин высказался о призовых на внутрироссийских турнирах

Lenta.ru

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о призовых на внутрироссийских турнирах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Жулин высказался о призовых на внутрироссийских турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист назвал выплаты за успешное выступление единственной мерой, которая может стимулировать спортсменов, отстраненных от международных стартов.

«Мотивация, все-таки», — отметил он.

Ранее Жулин заявил о потере целого поколения талантливых российских фигуристов из-за сокращения квот на чемпионат мира-2023.

«Возможно ли будет в дальнейшем вернуть максимальную квоту? Так скажу, для начала нам нужно, чтобы нас вернули. А на это уйдет пара лет, плюс еще несколько лет, чтобы вернуть позиции. Ситуация плохая», — сказал он.

7 июня Международный союз конькобежцев принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Фигурное катание,Александр Жулин,
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