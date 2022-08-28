Жулин ответил Родниной на слова о Трусовой

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин ответил Ирине Родниной, которая заявила, что Александра Трусова еле-еле делает четверные прыжки. Олимпийская чемпионка считает, что фигуристка чисто исполняет только 2-3 прыжка, а не пять.
«Я разделяю общее мнение, что Саше можно добавлять в скольжении. Но я все равно считаю ее феноменом в женском одиночном катании. Для меня пойти на пять четверных — это очень сильно. Сколько людей, столько и мнений. Саша является звездой российского спорта», — приводит слова Жулина «Чемпионат».
Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.
Ранее Ирина Роднина высказалась об операции фигуристки Анны Щербаковой, которая все лето участвовала в шоу, а перед началом сезона легла на стол хирурга.