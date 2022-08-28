Жулин ответил Родниной на слова о Трусовой

«Я разделяю общее мнение, что Саше можно добавлять в скольжении. Но я все равно считаю ее феноменом в женском одиночном катании. Для меня пойти на пять четверных — это очень сильно. Сколько людей, столько и мнений. Саша является звездой российского спорта», — приводит слова Жулина «Чемпионат».