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1 час назад

Жулин ответил Родниной на слова о Трусовой: все равно считаю ее феноменом

Газета.Ru

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин ответил Ирине Родниной, которая заявила, что Александра Трусова еле-еле делает четверные прыжки. Олимпийская чемпионка считает, что фигуристка чисто исполняет только 2-3 прыжка, а не пять.

Жулин ответил Родниной на слова о Трусовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я разделяю общее мнение, что Саше можно добавлять в скольжении. Но я все равно считаю ее феноменом в женском одиночном катании. Для меня пойти на пять четверных — это очень сильно. Сколько людей, столько и мнений. Саша является звездой российского спорта», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Трусова стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Ирина Роднина высказалась об операции фигуристки Анны Щербаковой, которая все лето участвовала в шоу, а перед началом сезона легла на стол хирурга.

Фигурное катание,Александра Трусова,Александр Жулин,Анна Щербакова,Ирина Роднина,
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