Фигуристка из РФ закончила карьеру в 18 лет

18-летняя фигуристка Диана Мухаметзянова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Об этом рассказала её мама Эльмира.

«Ну что, одна дверь закрылась, значит, пора открывать другую. Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это её личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю! Точка невозврата! Дал

Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребенка, море слёз выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило», — написала Эльмира Мухаметзянова в своих социальных сетях.