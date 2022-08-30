Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

«Диана выплакала море слёз». Фигуристка Мухаметзянова закончила карьеру в 18 лет

Чемпионат.comиещё 2

18-летняя фигуристка Диана Мухаметзянова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Об этом рассказала её мама Эльмира.

Фигуристка из РФ закончила карьеру в 18 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что, одна дверь закрылась, значит, пора открывать другую. Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это её личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю! Точка невозврата! Дал

Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребенка, море слёз выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило», — написала Эльмира Мухаметзянова в своих социальных сетях.

В паре с Ильёй Мироновым Мухаметзянова — серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр финала Гран-при среди юниоров сезона-2019/2020.

Фигурное катание,Илья Миронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители