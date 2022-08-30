"Эмоционального насилия было много" - российская фигуристка завершила карьеру

«Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это ее личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю. Точка невозврата! Дальше пути нет!



Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребенка, море слез выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило.



Но этот путь прекрасен и сложен одновременно. Диана навсегда вписала свое имя в историю юниорского мирового фигурного катания!



За столь короткий срок моя дочь стала победителем и призером этапов кубка Ростелеком, победителем Финала Кубка России, призером этапов Гран-При, серебряным призером Финала Гран-при, серебряным призером юношеских Олимпийских игр.



На протяжении 14 лет моя дочь боролась и побеждала, борьба была настолько сложная, порой невыносимая, но оно стоило того! Благодарю Всевышнего, что Диана вышла из этого здоровой и полной сил идти дальше и развиваться



Безгранично уважаю и очень горжусь своей дочерью, благодаря ей я нашла свое истинное призвание, помогать другим людям становиться сильнее – это прямо мое!



Мой личный опыт очень помогает мне в работе со спортсменами. Теперь я точно знаю, как НЕЛЬЗЯ поступать со спортсменами, и буду нести это в массы!



Милая моя девочка, любовь моя, смело иди вперед, все двери перед тобой открыты! Если ты в 16 лет смогла покорить олимпийскую высоту, значит сейчас тебе точно покорится любая высота, главное, бери выше и иди смелее, а мы тебя всегда поддержим! Очень тебя любим и верим.



Отдельное огромное спасибо всем, кто был рядом с Дианой на протяжении этого пути!» – написала мама спортсменки в соцсети.