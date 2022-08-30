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1 час назад

Скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин

Sports.ruиещё 4

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР). Причины смерти не уточняются.

Скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Веденин
Фото: Sports.ruSports.ru

Веденин – двукратный чемпион СССР (1963 и 1965) в одиночном катании, бронзовый призер Кубка СССР (1969). После завершения карьеры работал тренером советской сборной, а также техническим специалистом.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина.

Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания.

Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах», – говорится в сообщении ФФКР.

Фигурное катание,
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