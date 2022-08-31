Ласицкене оценила вероятность лишения Валиевой золота

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене оценила вероятность того, что российских фигуристов, в том числе и Камилу Валиеву, лишат золота Олимпиады в Пекине из-за допингового скандала. Как сообщает ТАСС, она отметила, что такое вполне вероятно и это может стать серьезным ударом для всей команды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом Ласицкене отметила, что ситуация станет напоминанием того, что спортсмены несут ответственность не только за себя, но и за своих товарищей. Главное — чтобы из этой ситуации были сделаны правильные выводы.

Напомним, что допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпийских игр в Пекине. Уже после победы сборной в командных соревнованиях в пробе фигуристки от декабря 2021-го года обнаружили следы запрещенного триметазидина. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира была перенесена до окончания расследования.