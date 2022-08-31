Ласицкене сочла возможным лишение сборной золота из-за Валиевой

«Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом. Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несет ответственность не только за себя, но и за свое окружение, своих товарищей по команде. Ответственность также должны разделить те, кто был рядом со спортсменкой и вел ее к Олимпийским играм», — передает слова Ласицкене ТАСС.