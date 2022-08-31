Ласицкене сочла возможным лишение сборной золота из-за Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос, могут ли лишить сборную России золота Пекина в командном турнире по фигурному катанию.
«Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом. Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несет ответственность не только за себя, но и за свое окружение, своих товарищей по команде. Ответственность также должны разделить те, кто был рядом со спортсменкой и вел ее к Олимпийским играм», — передает слова Ласицкене ТАСС.
Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.
На днях стало известно, что расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе.