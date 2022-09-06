Фигуристка Рябова объявила о завершении карьеры

Рябова в младшем возрасте выступала за Россию. В январе 2019 года была включена в состав сборной Азербайджана на Чемпионат Европы 2019 года в Минске (Беларусь), где стала двенадцатой в итоговом протоколе. Выступления на чемпионате мира среди юниоров и «взрослом« чемпионате мира завершились для Екатерины одинаково: тринадцатые места. Фигуристка является бронзовым призёром международного турнира Ice Star (2019). Екатерине Рябовой 19 лет.