Тарасова оценила работу Косторной с новым тренером

«Я считаю, что они проделали хорошую работу. Надеюсь, что Косторная скоро выздоровеет, сегодня у нее операция», — сказала Тарасова .

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.