«Даже картошку нельзя нормально поесть»: Нугуманова о популярности

«На самом деле, хорошо. Почему нет? Это мне не мешает жить. Иногда мешает. Идешь — тебя узнают в городе. Мы вчера с подругой сидели во «Вкусно и точка». Первый день на ногах, решила выйти на улицу, обсуждаем свои дела. Сидим, кушаем. И рядом ребята говорят: «Да это же Лиза Нугуманова!» Даже картошку нельзя нормально поесть! Но нет, это не плохо», — рассказала Нугуманова в интервью Sport24.