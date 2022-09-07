«Даже картошку нельзя нормально поесть»: Нугуманова о популярности

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, как относится к своей популярности, которая возросла за последний год.
Спортсменка в это межсезонье со скандалом покинула группу Евгения Рукавицына, обвинив специалиста и других тренеров штаба в травле. Эти заявления вызвали большой резонанс в СМИ.
«На самом деле, хорошо. Почему нет? Это мне не мешает жить. Иногда мешает. Идешь — тебя узнают в городе. Мы вчера с подругой сидели во «Вкусно и точка». Первый день на ногах, решила выйти на улицу, обсуждаем свои дела. Сидим, кушаем. И рядом ребята говорят: «Да это же Лиза Нугуманова!» Даже картошку нельзя нормально поесть! Но нет, это не плохо», — рассказала Нугуманова в интервью Sport24.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу обвинений фигуристки Елизаветы Нугумановой в адрес своего бывшего тренера Евгения Рукавицына. Спортсменка утверждает, что ей пришлось покинуть его группу из-за травли в свой адрес. По словам 19-летней фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.
19-летняя спортсменка — призер этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок. Из группы Евгения Рукавицына Нугуманова перешла в группу Елены Соколовой.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.