ISU запретил российскому фигуристу выступать за Швейцарию

«Для меня Швейцария — это как спортивная команда. Я не могу воспринимать Швейцарию как новую родину, все-таки у меня даже паспорта нет, я не гражданин. Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен» — сказал Мурашов.