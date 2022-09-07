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3 часа назад

ISU запретил российскому фигуристу Мурашову выступать за Швейцарию

Газета.Ruиещё 2

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ISU запретил российскому фигуристу выступать за Швейцарию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, отказ может быть вызван несоблюдением правила ISU под номером 109, согласно которому фигурист может осуществить переход только в случае получения гражданства или как минимум годичного проживания на территории страны.

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Стороны пытаются урегулировать вопрос перехода Мурашова под швейцарский флаг. Окончательное решение в отношении фигуриста должно быть принято в ближайшее время.

В сезоне-2020/21 21-летний Мурашов занял 13-е место на чемпионате России, а также стал пятым на этапе Кубка страны в Сызрани.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее заявила, что переход Мурашова связан с тем, что у фигуриста нет шансов выступать от России на чемпионатах мира и Европы.

Сам Мурашов объяснил, по каким причинам решил сменить спортивное гражданство и выступать за Швейцарию.

«Для меня Швейцария — это как спортивная команда. Я не могу воспринимать Швейцарию как новую родину, все-таки у меня даже паспорта нет, я не гражданин. Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен» — сказал Мурашов.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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