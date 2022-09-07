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44 минуты назад

Щербакова поддержала Косторную после перенесенной операции

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поддержала чемпионку Европы — 2020 Алену Косторную после перенесенной операции на бедре.

Щербакова поддержала Косторную после перенесенной операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здоровья и скорейшего восстановления. Мы справимся», — написала Щербакова в комментариях к посту Косторной в соцсетях.

Щербакова и Косторная вместе занимались в группе Этери Тутберидзе, однако в марте 2022 года чемпионка Европы покинула тренерский штаб во второй раз и перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.

Сама Щербакова несколько недель назад тоже перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога миниска.

Ранее сообщалось, что Косторная сообщила, что успешно перенесла операцию и опубликовала фото из больничной палаты.

О том, что спортсменке необходимо перенести хирургическое вмешательство в связи со старой травмой бедра, стало известно в августе. Также сообщалось, что операция запланирована на конец месяца, однако она не была проведена в обозначенные сроки.

Помимо золота чемпионата Европы — 2020, Косторная также выиграла финал Гран-при сезона-2019/20, серебро (2020) и дважды бронзу (2018, 2019) чемпионатов России. В прошлом сезоне спортсменка выступила в серии Гран-при и не смогла отобраться в финал. Из-за перелома кисти она также пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Анна Щербакова,
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