Щербакова поддержала Косторную после перенесенной операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поддержала чемпионку Европы — 2020 Алену Косторную после перенесенной операции на бедре.
«Здоровья и скорейшего восстановления. Мы справимся», — написала Щербакова в комментариях к посту Косторной в соцсетях.
Щербакова и Косторная вместе занимались в группе Этери Тутберидзе, однако в марте 2022 года чемпионка Европы покинула тренерский штаб во второй раз и перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.
Сама Щербакова несколько недель назад тоже перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога миниска.
Ранее сообщалось, что Косторная сообщила, что успешно перенесла операцию и опубликовала фото из больничной палаты.
О том, что спортсменке необходимо перенести хирургическое вмешательство в связи со старой травмой бедра, стало известно в августе. Также сообщалось, что операция запланирована на конец месяца, однако она не была проведена в обозначенные сроки.
Помимо золота чемпионата Европы — 2020, Косторная также выиграла финал Гран-при сезона-2019/20, серебро (2020) и дважды бронзу (2018, 2019) чемпионатов России. В прошлом сезоне спортсменка выступила в серии Гран-при и не смогла отобраться в финал. Из-за перелома кисти она также пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.