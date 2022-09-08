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15 часов назад

СМИ: российский фигурист Савосин планирует выступать за Казахстан

Газета.Ruиещё 1

Российский фигурист Роман Савосин собирается сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Казахстан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Фигурист Савосин планирует выступать за Казахстан
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

По информации издания, 22-летний спортсмен ведет переговоры с Федерацией фигурного катания Казахстана. Для перехода ему понадобится согласие Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Пока стороны не приступили к оформлению документов.

Савосин — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года. Он участвовал в этапах серии Гран-при.

Ранее стало известно о смене спортивного гражданства российскими фигуристками Ульяной Ширяевой и Ингой Гургенидзе.

15-летняя Ширяева планирует выступать за Канаду, а 13-летняя Гургенидзе перешла в сборную Грузии.

Ширяева вместе с родителями переехала в Канаду и планирует выступать за североамериканскую страну. В Федерацию фигурного катания Канады уже был направлен запрос по переходу спортсменки. В декабре этот вопрос рассмотрит российская сторона.

Гургенидзе, уроженка Казани, владеет одним из самых сложных и «дорогих» прыжков в женском одиночном катании — тройным акселем.

Фигурное катание,Роман Савосин,
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