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12 часов назад

«Если родители лезут в тренировочный процесс, то приходится расставаться» — Плющенко об уходе Зининой из его академии

Матч ТВиещё 2

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал «Матч ТВ», что уход фигуристки Анастасии Зининой из его академии связан в том числе с вмешательством ее матери в тренировочный процесс.

Плющенко назвал причину ухода Зининой из академии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 июня академия Плющенко объявила о прекращении сотрудничества с российской фигуристкой Анастасией Зининой. Ранее об этом сообщал «Матч ТВ».

Зинина перешла к Плющенко в прошлом сезоне от Светланы Пановой. В арсенале 15 летней фигуристки есть четверной тулуп. На первенстве России среди юниоров она заняла 18 е место.

— Я знаю, что некоторые хоккейные тренеры не пускают родителей на тренировки. У вас как с этим?

— У нас в академии есть второй этаж — там ресторан с обзором. Родители могут смотреть, как катаются их дети. Бывает, приглашаем их на открытые тренировки, чтобы они видели тренировочный процесс.

— Хоккейные тренеры это делают, чтобы родители не вмешивались в тренировочный процесс. В вашей практике бывало такое?

— Да, именно поэтому мы и расстались с Настей Зининой. У нее была травма, и я ей сказал, что мы неделю не будем прыгать. Надо восстанавливаться и выполнять другую работу: макеты, вращения, дорожки, шаги, скольжение, намотки, имитации… В ответ на это реакция спортсменки была неадекватной, а потом еще и мама ее вмешалась. Если родители лезут в тренировочный процесс, то приходится расставаться. Это неправильно.

Я им объясняю: «Вы же когда отдаете детей в школу, не сидите с ними за партой и не говорите учителям, как им работать». Кто то понимает, кто то нет.

39 летний фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко» в апреле 2017 года. В ней работают около 70 спортсменов.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

Фигурное катание,Светлана Панова,Евгений Плющенко,
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