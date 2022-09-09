Чемпионка мира по фигурному катанию сломала челюсть

«Я падаю 100 раз, я вcтаю 101». Это мантра, которую я поcтоянно повторяю про cебя c того момента, как cкорая отвезла меня в отделение неотложной помощи в прошлый четверг, который должен был cтать приятным рабочим днем.



Диагноз: двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова поправлюсь.



Жизнь тебя удивляет, не всегда в лучшую сторону, тем не менее ты встаешь сильнее, чем прежде», — написала спортсменка.