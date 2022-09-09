Чемпионка мира по фигурному катанию сломала челюсть

Итальянская фигуристка Каролина Костнер сообщила в социальных сетях, что сломала челюсть.
«Я падаю 100 раз, я вcтаю 101». Это мантра, которую я поcтоянно повторяю про cебя c того момента, как cкорая отвезла меня в отделение неотложной помощи в прошлый четверг, который должен был cтать приятным рабочим днем.
Диагноз: двойной перелом челюсти, пять швов и сильная головная боль. Были бурные дни, бессонные и мучительные ночи. Несмотря ни на что, я могу сказать вам, что скоро снова поправлюсь.
Жизнь тебя удивляет, не всегда в лучшую сторону, тем не менее ты встаешь сильнее, чем прежде», — написала спортсменка.
35-летняя фигуристка — чемпионкой мира — 2012, пятикратная чемпионка Европы и девятикратная чемпионка Италии. На Олимпийских играх — 2014 в Сочи она завоевала бронзовую награду. Также на ее счету два серебра и три бронзы на чемпионатах мира, два серебра и четыре бронзы на чемпионатах Европы.
Костнер не выступала с 2018 года, но об официальном завершении карьеры не объявляла.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.