Тутберидзе назвала себя асоциальной личностью

«Я думаю, что я асоциальная личность, абсолютно. Я не люблю общество. Я не люблю находиться в толпе, мне не нравится это – поглощает много энергии, и я очень устаю. Есть ли у меня дружеские отношения с учениками? Нет. Дистанцию я держу», – поделилась Тутберидзе с Youtube-каналом «Тинькофф».