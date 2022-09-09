Тутберидзе назвала себя асоциальной личностью

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о себе и об отношениях со своими учениками.
«Я думаю, что я асоциальная личность, абсолютно. Я не люблю общество. Я не люблю находиться в толпе, мне не нравится это – поглощает много энергии, и я очень устаю. Есть ли у меня дружеские отношения с учениками? Нет. Дистанцию я держу», – поделилась Тутберидзе с Youtube-каналом «Тинькофф».
При этом тренер добавила, что она не отказывает своим ученикам в разговоре или желании «посекретничать», но все равно держит дистанцию.
Тутберидзе – 48 лет. Ее первой заметной фигуристкой стала Юлия Липницкая, которая на Олимпийских играх-2014 в Сочи завоевала золото в командном турнире.
На Играх-2018 в Пхенчхане обе ученицы тренера взошли на пьедестал – Евгения Медведева с двумя серебряными медалями в личном и командном первенствах, Алина Загитова – с личным золотом.
На Олимпиаде-2022 в Пекине все три представительницы России оказались ученицами Тутберидзе. Камила Валиева завоевала золото в команде, Анна Щербакова стала чемпионкой в личном турнире, Александра Трусова стала серебряным призером.