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4 часа назад

Тутберидзе назвала себя асоциальной личностью

Спорт день за днемиещё 5

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о себе и об отношениях со своими учениками.

Тутберидзе назвала себя асоциальной личностью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что я асоциальная личность, абсолютно. Я не люблю общество. Я не люблю находиться в толпе, мне не нравится это – поглощает много энергии, и я очень устаю. Есть ли у меня дружеские отношения с учениками? Нет. Дистанцию я держу», – поделилась Тутберидзе с Youtube-каналом «Тинькофф».

При этом тренер добавила, что она не отказывает своим ученикам в разговоре или желании «посекретничать», но все равно держит дистанцию.

Тутберидзе – 48 лет. Ее первой заметной фигуристкой стала Юлия Липницкая, которая на Олимпийских играх-2014 в Сочи завоевала золото в командном турнире.

На Играх-2018 в Пхенчхане обе ученицы тренера взошли на пьедестал – Евгения Медведева с двумя серебряными медалями в личном и командном первенствах, Алина Загитова – с личным золотом.

На Олимпиаде-2022 в Пекине все три представительницы России оказались ученицами Тутберидзе. Камила Валиева завоевала золото в команде, Анна Щербакова стала чемпионкой в личном турнире, Александра Трусова стала серебряным призером.

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Тинькофф банк,
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