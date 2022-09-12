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22 минуты назад

Фигуристка Сотникова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Газета.Ru

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова поделилась мнением о смене некоторыми российскими спортсменами гражданства ради выступлений на международных соревнованиях.

Сотникова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что будет делать человек, когда его мечта разрушилась на ровном месте? Он будет искать возможности, чтобы что-то сделать и продолжать выступать на международной арене. Мы все работаем на то, чтобы нас увидел весь мир. А не так, что поработал десять лет и все бросил.

Не исключено, что в такой ситуации я бы поменяла гражданство. Где бы это было, в какой стране, — здесь больше важны личные амбиции, то, что у человека внутри. Я никого не осуждаю — всех можно понять. Все — люди. Нужно быть более дружелюбными друг к другу. Если будем всех осуждать — зачем мы вообще в этом мире живем?» — сказала Сотникова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с начала года поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

ФФККР заявила, что будет настаивать на карантине для каждого фигуриста, меняющего гражданство.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Фигурное катание,Аделина Сотникова,
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