«Мы были в шоке»: тренеры о переходе Ширяевой в сборную Канады

«Они по семейным обстоятельствам вынуждены были переехать, из-за работы папы. Другого выбора не было. Там она уже начала кататься в группе, где много иностранцев. Мы сейчас мало поддерживаем контакт, потому что у нас много работы, у них тоже много забот», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.