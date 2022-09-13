Ученица Тутберидзе порезала сухожилия

Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Майя Хромых получила серьезную травму руки на тренировке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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По информации агентства, инцидент с участием Хромых произошел на прошлой неделе. Во время занятия спортсменка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев руки и была госпитализирована. Сейчас фигуристка проходит лечение.

В июне было объявлено, что 16-летняя Хромых включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

Ранее был опубликован список фигуристов сборной России, которые примут участие в контрольных прокатах национальной команды. При этом отмечено, в список могут быть позднее внесены изменения.

Стоит отметить, что в состав у женщин была включена олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова. Однако в августе этого года фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога мениска. О сроках восстановления спортсменки пока неизвестно, однако очень маловероятно, что она сможет принять участие в контрольных прокатах.