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1 час назад

Ученица Тутберидзе Хромых порезала сухожилия пальцев руки на тренировке

Газета.Ruиещё 5

Ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Майя Хромых получила серьезную травму руки на тренировке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ученица Тутберидзе порезала сухожилия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, инцидент с участием Хромых произошел на прошлой неделе. Во время занятия спортсменка лезвием конька сильно порезала сухожилия пальцев руки и была госпитализирована. Сейчас фигуристка проходит лечение.

В июне было объявлено, что 16-летняя Хромых включена в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

Ранее был опубликован список фигуристов сборной России, которые примут участие в контрольных прокатах национальной команды. При этом отмечено, в список могут быть позднее внесены изменения.

Стоит отметить, что в состав у женщин была включена олимпийская чемпионка — 2022 Анна Щербакова. Однако в августе этого года фигуристка, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога мениска. О сроках восстановления спортсменки пока неизвестно, однако очень маловероятно, что она сможет принять участие в контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 24 по 25 сентября на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве.

Фигурное катание,Майя Хромых,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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