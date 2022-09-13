Загитова впервые заговорила о завершении карьеры

Спустя почти три года Алина призналась, что её спортивная карьера завершена, и перестала называть неучастие в соревнованиях паузой.
Алина Загитова вдруг заговорила о завершении карьеры, хотя до сих пор не допускала подобных высказываний. Впервые за два года и девять месяцев она публично озвучила то, что давно подозревали специалисты и болельщики: большой спорт для олимпийской чемпионки в прошлом, её полностью устраивает насыщенная и интересная жизнь за пределами катка.
А ведь ещё летом обсуждалась возможность участия фигуристки в серии российского Гран-при, к которому она вместе с Даниилом Глейхенгаузом подготовит новые программы. Казалось, поднятие возрастного ценза Международным союзом конькобежцев (ISU) делает возвращение Алины на соревновательный лёд реальным. Да и начало нового олимпийского цикла позволяет спокойно набрать форму к Играм в Милане.
Но, похоже, этот сценарий так и останется прекрасной задумкой, а былые высказывания о желании вернуться и отрицание завершения карьеры растворятся в потоке событий.
Конечно, ностальгия по спорту Алину пока не отпускает, и она не исключает, что может возобновить карьеру, но теперь называет вещи своими именами: не приостановка, а окончание. В конце концов, большинство фанатов уже смирились и приняли тот факт, что любимая фигуристка поставила себе новые цели, учится в двух вузах, работает на телевидении, а тренировки продолжает ради выступления в ледовых шоу и поддержания формы. У неё настолько полная и яркая жизнь, что менять её на гонку за очередными медалями не имеет смысла. Выиграв всё золото и собрав все титулы в женской одиночке, Алина по праву гордится спортивным прошлым и наслаждается популярностью и признанием в настоящем. Наверное, именно поэтому она так легко произнесла фразу об окончании карьеры на футбольном матче блогерских команд Liga Bloggers Cup.
И всё же такое откровение стало полной неожиданностью. Все привыкли, что девушка просто взяла паузу от участия в турнирах. Окончание карьеры — это что-то новенькое.
«Скучаю ли по реальному спорту? Конечно. Впрочем, сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда я была спортсменкой. Допускаю, что ещё вернусь в профессиональное фигурное катание? Кто знает… Как получится», — приводит слова Загитовой «Плеймейкер».
Вот так одним махом Алина пресекла традиционные теории о возвращении в большой спорт накануне очередного сезона. Правда, до этого она сама поддерживала огонь надежд в сердцах болельщиков.
О приостановке карьеры Алина объявила 13 декабря 2019 года в эфире Первого канала. Тогда её решение многих шокировало и вызвало бурную общественную реакцию, из-за чего пришлось дополнительно объясняться в соцсетях. 17-летняя чемпионка написала пост, в котором заверила, что никуда не уходит, а заодно отвела поток негатива поклонников от тренерского штаба Этери Тутберидзе, подчеркнув, что всех побед добилась вместе с тренерами.
«Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото чемпионата мира, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю жизнь. Не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком уходе или завершении даже не думаю», — написала Загитова в соцсетях.
После чемпионата России — 2019 сама Тутберидзе рассказала, что Алина отправила ей СМС, в котором призналась, что соскучилась по соревнованиям. Естественно, это восприняли как добрый знак, что спортсменка немного отдохнёт и ворвётся в следующий сезон с новыми силами. Ещё больше веру в это усилил выход документального фильма «Королева Алина», снятый японскими тележурналистами. Девушка пообещала в нём сделать всё, чтобы вернуться на соревнования.
«Сложный вопрос. Я для себя ещё до конца не решила. Спасибо, что вы в меня верите и поддерживаете. Я попытаюсь и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами», — сказала Загитова в документальном фильме «Королева Алина» на японском телевидении.
Однако триумфальное возвращение любимицы публики так и не состоялось. Сборы в Новогорске и планы выступить на контрольных прокатах обернулись для Алины появлением в «Ледниковом периоде». В паре с Алексеем Ягудиным она примерила роль телеведущей и быстро освоилась в незнакомой сфере. Даже выиграла голосование за звание лучшей телеведущей России по версии читателей «Комсомольской правды», опередив Ольгу Бузову. Возобновить участие в турнирах больше не обещала, но говорила, что такие мысли возникают часто, а осуществить их мешают «некоторые моменты».
«Что мешает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», — делилась Загитова с «РБК-Спорт».
Логично, что в олимпийском сезоне-2021/2022 возвращение Алины тоже не состоялось. Хотя весной она впервые за долгое время исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп на тренировке перед шоу Тутберидзе в Краснодаре. Фигуристка показала, что в хорошей форме по-прежнему способна делать сложные элементы, которые необходимы для соревнований. Но вступать в олимпийскую гонку после длительного перерыва она не решилась и честно призналась, что конкурировать с другими одиночницами в Пекине не будет.
«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке. Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года — за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», — цитировала Загитову «Комсомольская правда».
На Олимпиаду в Поднебесную Алина приехала в статусе корреспондента Первого канала, но, посмотрев на олимпийский лёд, почувствовала, что тоже хочет на него выйти.
«Огонёк прямо загорелся», — не скрывала чувств фигуристка.
К сожалению, дать разгореться этому огоньку Алина не могла позволить. Кататься на стартах ей мешала физическая форма. Отличная для жизни, но недостаточная для элитного спортивного уровня. Эпизод с восстановленным каскадом случился один раз, и до Игр в Пекине Алина его больше не демонстрировала. Она обратила внимание на тренерскую карьеру, но уход из большого спорта продолжала отрицать.
«Нет, конечно. Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы — а хотелось бы. Остаются ли у меня мысли вернуться в спорт в каком-либо амплуа? Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживём — увидим», — рассказывала Загитова на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Начало нового олимпийского цикла могло стать идеальным моментом для возобновления карьеры Алины. На летнем конгрессе ISU подняли возрастной ценз, и теперь на Олимпиаде в Милане не окажется фигуристок младше 17 лет. Кто из текущих юных спортсменок сумеет сохранить квады и триксели к такому возрасту — неизвестно. Самое время попробовать вернуться в родную стихию. Алина ещё совсем молода. Опыт Елизаветы Туктамышевой доказывает, что состязаться на высоком уровне после 20 лет реально — было бы желание.
Но, видимо, желания у Алины за эти неполные три года приостановки карьеры претерпели серьёзные изменения. Кататься на соревнованиях её, может быть, ещё тянет: эмоции от азарта и побед никогда не исчезнут. Но за пределами катка у олимпийской чемпионки Пхёнчхана столько возможностей, что странно отречься от них ради пополнения и без того полной коллекции золотых медалей.
Алина наконец определилась со своими приоритетами и больше не отрицает завершение спортивной карьеры. Вернуться в любом случае она может всегда. А полюбоваться её катанием поклонники могут и в ледовых шоу, где она регулярно блистает красотой и талантом.