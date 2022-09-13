Олимпийская чемпионка сделала аборт во время чемпионата мира

«Когда стало совсем плохо и я пропустила тренировку, Гийом и тренеры дали мне немного времени, чтобы я разобралась со своими проблемами. Потом они сказали: «Слушай, если ты собираешься выиграть Олимпиаду, нужно привести себя в чувство. Иначе мы всё завершаем». Это было сказано не со зла, но меня припёрли к стенке. Тогда я решила «выздороветь». Отчасти это сработало. Если бы они заметили, что я снова впадаю в прежнее состояние, это их отдалило бы, потому что я обещала, что возьму себя в руки. Это не вопрос отсутствия поддержки, это, скорее, недостаток понимания. Когда я сказала, что не могу тренироваться, люди говорили: «Не не можешь, а не хочешь». Нет, я и правда не могла. Желание здесь ни при чём. Понять, что я перенесла, может лишь тот, кто пережил нечто подобное. Это всё началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде всё было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения. Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остаётся фактом – я думала именно так. Я ждала две недели, чтобы признаться Гийому и тренерам. Сказала потому лишь, что выбора не было. «Разберись со своими проблемами» – был ответ», — сказала Габриэла Пападакис в фильме Le Couple de Feu, снятом об истории дуэта.