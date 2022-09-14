Медведева планирует посетить каждый этап Гран-при России

«Думаю, буду присутствовать на каждом этапе Гран-при. В какой именно роли — пока неизвестно, потому что это расписывается потихоньку. Посмотрим, но фигурное катание — основной вид моей деятельности, и надеюсь, что буду присутствовать на каждом этапе», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.