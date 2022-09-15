Лайшев заявил, что Россия не даст в обиду фигуристку Валиеву

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев выразил уверенность в том, что фигуристка Камила Валиева будет оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.
"Бах и МОК ничего не решают. Там нет правил и норм, они живут в ситуации, где им будет выгодно. Ни стыда, ни совести. Невозможно с ними разговаривать на нормальном языке, они конченые козлы. Чтобы они там не рассматривали, мы все равно победим. Они будут принимать решение согласно современной ситуации. Мы - красивая нация, мы сказали и сделали, мы держим обещания, умеем отвечать за слова и действия, а они ни за что не умеют отвечать. Они циничны, им плевать на все законы, даже на религию наплевать. Мы победим, наша сила в правде, все будет хорошо. Девчонок в обиду не дадим", — цитирует Лайшева Metaratings.ru.
Во время Олимпиады-2022 вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований в женском одиночном катании было принято решение о допуске Валиевой к турниру. В итоге она заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.
14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило, что завершило расследование по делу об антидопинговом нарушении, допущенном Валиевой. Его результаты станут известны позже.
Ранее юрист Анна Анцелиович прокомментировала новость о завершении расследования РУСАДА по делу фигуристки Валиевой.