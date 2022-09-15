Лайшев заявил, что Россия не даст в обиду фигуристку Валиеву

"Бах и МОК ничего не решают. Там нет правил и норм, они живут в ситуации, где им будет выгодно. Ни стыда, ни совести. Невозможно с ними разговаривать на нормальном языке, они конченые козлы. Чтобы они там не рассматривали, мы все равно победим. Они будут принимать решение согласно современной ситуации. Мы - красивая нация, мы сказали и сделали, мы держим обещания, умеем отвечать за слова и действия, а они ни за что не умеют отвечать. Они циничны, им плевать на все законы, даже на религию наплевать. Мы победим, наша сила в правде, все будет хорошо. Девчонок в обиду не дадим", — цитирует Лайшева Metaratings.ru.