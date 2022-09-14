РУСАДА завершило расследование по допинговому делу фигуристки Валиевой

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что агентство завершило расследование по делу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Об этом пишет ТАСС.
Логинова подчеркнула, что в настоящее время сотрудники ведомства подготавливают соответствующие документы для организации слушаний.
Напомним, что в начале 2022 года юную фигуристку обвинили в нарушении антидопингового законодательства. Специалисты обнаружили в ее крови запрещенный препарат триметазидин.
После долгого разбирательства было принято решение не наказывать спортсменку и разрешить ей участвовать в соревнованиях. Вместе с тем, было начато расследование.