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1 час назад

РУСАДА завершило расследование по допинговому делу фигуристки Валиевой

Илья Родин

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что агентство завершило расследование по делу олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Об этом пишет ТАСС.

Логинова подчеркнула, что в настоящее время сотрудники ведомства подготавливают соответствующие документы для организации слушаний.

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Напомним, что в начале 2022 года юную фигуристку обвинили в нарушении антидопингового законодательства. Специалисты обнаружили в ее крови запрещенный препарат триметазидин.

После долгого разбирательства было принято решение не наказывать спортсменку и разрешить ей участвовать в соревнованиях. Вместе с тем, было начато расследование.

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