Тарасова назвала придуманным допинговое дело фигуристки Валиевой

"Я вообще отрицательно отношусь к слову "расследование" по отношению к молоденькой девочке. Это одна из лучших в мире фигуристок. Мне тяжело об этом говорить. Я не понимаю, как здравомыслящие люди могут этим заниматься. Не хочу об этом говорить, потому что считаю, что это дело не настоящее, а придуманное в отношении нашей девочки. Потому что она способна бороться за высокие места на протяжении многих лет", – цитирует Тарасову Metaratings.ru.