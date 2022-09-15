Тарасова назвала придуманным допинговое дело фигуристки Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о завершении расследования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) дела фигуристки Камилы Валиевой.
"Я вообще отрицательно отношусь к слову "расследование" по отношению к молоденькой девочке. Это одна из лучших в мире фигуристок. Мне тяжело об этом говорить. Я не понимаю, как здравомыслящие люди могут этим заниматься. Не хочу об этом говорить, потому что считаю, что это дело не настоящее, а придуманное в отношении нашей девочки. Потому что она способна бороться за высокие места на протяжении многих лет", – цитирует Тарасову Metaratings.ru.
Во время Олимпиады-2022 вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.
Буквально за сутки до старта личных соревнований в женском одиночном катании было принято решение о допуске Валиевой к турниру. В итоге она заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе. 14 сентября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило, что завершило расследование по делу об антидопинговом нарушении, допущенном Валиевой. Его результаты станут известны позже.
Ранее президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев выразил уверенность в том, что Валиева будет оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.