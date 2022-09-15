Американец Илья Малинин в четверг чисто исполнил четверной аксель на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Он стал первым в истории фигурного катания, кому удалось сделать это на официальных соревнованиях.
Малинин исполнил четверной аксель в произвольной программе. По итогам соревнований он занял первое место, набрав по сумме короткой и произвольной программ 257,28 балла (71,84+185,44).
Аксель является самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Базовая оценка за четверной аксель составляет 12,5 балла.