230 кг подарков для Щербаковой. Интервью с китайским фан-клубом фигуристки

Знакомьтесь, TeamEBIFAS — эти ребята обожают Аню, а ещё у них есть деловое предложение к группе Тутберидзе.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Олимпиада в Пекине помогла нашим фигуристкам обрести огромное количество фанатов в Китае. Миллионы подписчиков, тонны подарков, цветы на каждом шоу — и всё это внимание со стороны болельщиков, которые живут очень далеко, но тоже хотят делиться своей любовью.

Видео дня

«Чемпионат» запускает серию интервью с представителями фан-клубов наших звёздных спортсменок в Поднебесной, чтобы поподробнее узнать о причинах их популярности, ярких акциях в поддержку. Первая на очереди из олимпийской тройки — Анна Щербакова.

Что такое EBIFAS? На английском аббревиатура расшифровывается как Exclusive Brownbear Institute For Anna Shcherbakova — «Эксклюзивный институт бурого медведя Анны Щербаковой». Помните этих милых мишек, которых дарят Ане в огромных количествах? Именно в их честь и была названа фан-группа фигуристки в Китае — очень большая и быстрорастущая.

Мы пообщались с представителями объединения и узнали много нового о популярности олимпийской чемпионки в Китае — миллионы фанатов читали посты о том, как она сдавала ЕГЭ, а к новому сезону фигуристке отправили в Москву посылку весом в 160 кг!

— Команда TeamEBIFAS состоит из 20 человек, разных по национальности и бэкграунду. Вначале нас было трое, и постепенно команда разрослась. Среди нас есть представители Китая, России и Малайзии. В первую очередь мы переводим видео с Аней на английский и китайский языки. Также мы собираем архив фото и различные работы болельщиков: фан-арты, фан-видео и крафт. Мы стараемся как можно быстрее давать новости об Ане, наша команда делает всё возможное, чтобы её поддерживать.

«Пост о том, как Аня сдавала ЕГЭ, прочитали 200 миллионов человек»

— Когда вы обратили внимание на Аню и почему?

— Кто-то из нас заметил и полюбил Аню достаточно давно, а кто-то подключился уже во время Олимпиады в Пекине. Сначала появились аккаунты в Weibo, Bilibili и «Телеграме» — в апреле 2022-го. В остальных соцсетях зарегистриро

Мы решили поддерживать Аню так, как мы это делаем сейчас, поскольку она — замечательная девушка. Нам бы хотелось рассказать об этом как можно большему числу людей. С самого запуска фан-клуба мы начали следить за соревнованиями и интервью Ани, переводить их и делиться этим всем. Мир должен больше узнать об Ане, не только о том, какая она фигуристка, но и о том, какой она человек.

— У Ани много фанатов в Китае сейчас?

— Миллионы! Прямо сейчас у Ани есть аккаунты в трёх китайских соцсетях — Weibo, Bilibili и Douyin (китайский TikTok). На Weibo у неё 1,427 млн подписчиков, на Bilibili — 1,01 млн, на Douyin — 2,667 млн. Мы не преувеличиваем её популярность — она действительно очень широкая. Приведу пример: когда Аня поделилась своими результатами ЕГЭ по русскому языку, этот пост попал в тренды Weibo — там его прочитали более 200 млн человек! На Doyuin видео на эту тему посмотрели 60 млн человек, на Bilibili ролик был в тренде на втором месте. Миллионы жителей Китая восхищаются её умом, красотой и чертами личности.

— В Китае есть и местные звёзды фигурного катания, почему именно спортсменка из России?

— Не было какой-то особой причины. Просто потому что Аня — это Аня.

— Что вам нравится в Ане как в фигуристке и как в человеке?

— Мы любим её за талант, скромность, её железную волю, настойчивость и невозмутимость. Она не только демонстрирует свои способности на катке, но и показывает интеллект и мудрость. У Ани есть те качества, которые очень нравятся людям в Китае — скромность, ум, вежливость,

Также Аня очень любит Китай. У неё остались очень приятные впечатления от этапа Гран-при и Олимпийских игр, то, как она относится к нашей стране, заставляет китайских фанатов любить её всё больше. Аня учит слова и немного говорит на китайском в соцсетях, чтобы выразить уважение к болельщикам. Такая девушка, как она, заслуживает любви и поддержки.

— В прессе писали, что у Ани есть милый никнейм в Китае. Правда ли это?

— В медиа Аню больше знают по её никнейму — Цян Дзинь («Qian Jin», кит. 千金) — что характеризует её как красивую, умную, образованную и культурную девушку с хорошими манерами. Этот ник очень подходит Ане. В фанатской среде мы обычно называем её «Анна» или «Аня», иногда «медвежонок» (потому что ей нравятся медведи, и иногда она выглядит как маленький милый мишка), даже «дочка» — для некоторых фанатов она действительно как дочь. Как бы мы её не называли, мы любим её.

«Отправили 230 кг подарков ещё в июле, 29 августа Ане доставили нашу посылку»

— Какой самый яркий подарок вы делали для Ани?

— В июне мы отправили Ане фотоальбом-путеводитель по Китаю. Все снимки известных мест сделали её китайские фанаты, также мы добавили различные пожелания. Аня была очень счастлива, когда его получила — она поблагодарила нас через соцсети.

— К началу сезона вы отправили в Москву подарки весом более 200 кг. Что там было и как вам удалось довезти такой груз?

— Мы очень хотели поздравить Аню с поступлением в университет и началом нового сезона. Идея пришла ещё в апреле — болельщики стали готовить подарки, а мы начали изучать международные доставки. Когда собрали все презенты от фанатов из разных городов, то отправили их в Москву — это случилось ещё в июле. 29 августа Ане доставили

Все подарки из Китая — это какие-то трогательные, красивые, очень практичные, но в то же время значимые вещи. В нашей посылке были портреты Ани, бурые медведи и панды, куклы ручной работы, вещи, связанные с культурой Китая, видео с рисованием на песке, наборы «Лего», украшения и многое другое. Также мы специально презентовали известия о наших подарках: например, разработали визуальный концепт с авиабилетами Пекин — Москва.

Эта акция получилась такой крутой, что фан-группы других российских фигуристов взяли с нас пример, как бывает и с другими нашими активностями. Интересно потом находить подобные вещи в соцсетях — похожие подарки, дизайн, подачу.

— Может быть, какой-то из подарков понравился Ане больше всего?

— Мы очень любим Аню, так что хотим дарить ей только лучшее. Ей нравится различный хендмейд, милые и простые вещи. Все подарки от фанатов Аня ценит.

Соцсети

— С какими сложностями вам приходится сталкиваться, чтобы поддерживать любимую фигуристку издалека?

— Расстояние никогда не было препятствием для нас. Безусловно, есть какие-то сложности, но мы преодолеваем их с помощью наших русских друзей. Мы хотели бы сказать отдельное спасибо двум группам поддержки Ани — TeamShcherbakova и TeamAShcherbakova. С ними многие невозможные вещи стали возможными, а расстояние перестало бы

Благодаря поддержке из России мы можем доставлять Ане подарки, фан-группы делают всё, чтобы мы могли её радовать самыми разными способами. Несмотря на то что мы не в России, наша любовь к Ане всё такая же сильная.

«У нас есть предложение к группе Тутберидзе»

— Кто-нибудь из вашей команды видел катание Ани живьём? Возможно, кто-то ездил в Россию или другие страны мира на турниры?

— К сожалению, мы пока не смогли посмотреть на катание Ани вживую из-за проблем с COVID-19. Но мы знаем, что каждый, кто мог видеть её выступления своими глазами, был очарован. Даже если пока у нас есть только видео выступлений, это не мешает погружаться в её перформанс и испыт

Одна из наших больших мечт — поехать в Россию, чтобы увидеть, как Аня соревнуется. Не можем и представить, как это, когда она катается живьём. В этом случае у нас есть предложение к команде Ани: когда они организуют ледовые шоу, возможно, появилась бы возможность транслировать их по всему миру с помощью какой-то онлайн-платформы? Мы уверены, что множество фанатов Ани из разных стран с удовольствием заплатили бы деньги, чтобы на это посмотреть.

— Если бы в Китае провели ледовое шоу с участием Ани, вы бы посетили его?

— Если Аня приедет в Китай, мы посетим каждое шоу, чтобы поддержать её.

— Как вы считаете, ледовые шоу с участием российских фигуристов могут быть успешными в Китае?

— В Китае замечательные стадионы с отличным ледовым покрытием и хорошей атмосферой. Проведение ледовых шоу с участием российских фигуристов вполне возможно, они были бы успешными.

РИА Новости

— Как вы отреагировали на новости о травме Ани и её операции? Чего вы ждёте от неё в новом сезоне?

— Сначала мы были разбиты, когда прочитали новости, даже не могли себе представить, как она терпела боль такое долгое время и тренировалась. Затем фанаты начали молиться, чтобы операция п