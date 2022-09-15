Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Тарасова назвала четверной аксель Малинина колоссальным шагом в развитии фигурного катания

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что 17-летний американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в ходе произвольной программы на турнире серии «Челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

"Это колоссальный шаг в развитии" - Татьяна Тарасова
Фото: ТАССТАСС

«Надо поздравить Илью, его тренеров с тем, что он исполнил четверной аксель в официальных соревнованиях. Не думаю, что это можно назвать новой главой в мужском фигурном катании, но это колоссальный шаг в развитии. Раньше мы переходили от двойных прыжков к тройным, после переходили к другим прыжкам. Теперь плавно переходим к четвёртому акселю. Мы не стоим на месте, а постоянно совершенствуемся», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Фигурное катание,Андрей Ирха,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители