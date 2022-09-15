"Это колоссальный шаг в развитии" - Татьяна Тарасова

«Надо поздравить Илью, его тренеров с тем, что он исполнил четверной аксель в официальных соревнованиях. Не думаю, что это можно назвать новой главой в мужском фигурном катании, но это колоссальный шаг в развитии. Раньше мы переходили от двойных прыжков к тройным, после переходили к другим прыжкам. Теперь плавно переходим к четвёртому акселю. Мы не стоим на месте, а постоянно совершенствуемся», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.