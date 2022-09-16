Глава USADA: в деле Валиевой найдены доказательства нарушений

лава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт высказался об антидопинговом расследовании в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, должно быть, найдены достаточные доказательства нарушения, иначе дело было бы закрыто, а WADA было бы уведомлено о своем праве на апелляцию», — заявил Тайгерт.
В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сама проба была взята в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.
В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.
14 сентября РУСАДА сообщило об окончании расследования дела фигуристки. Решение будет вынесено в конце сентября – начале октября.