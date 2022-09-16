Глава USADA: в деле Валиевой найдены доказательства нарушений

«Учитывая, что расследование РУСАДА завершено и дело направляется в суд, должно быть, найдены достаточные доказательства нарушения, иначе дело было бы закрыто, а WADA было бы уведомлено о своем праве на апелляцию», — заявил Тайгерт.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Сама проба была взята в декабре на чемпионате России, а затем отправлена в лабораторию Стокгольма – результат анализа был объявлен уже на зимних Играх.