Российский фигурист рассказал о сорвавшемся переходе в сборную Чехии

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал, что переход в сборную Чехии сорвался из-за «некоторых обстоятельств». Он будет выступать за Россию. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что Свириденко родился в 2000 году в Москве. Его тренерами были Роман Усатов, Олег Татауров. В настоящее время с ним работает Сергей Розанов.

Фигурист пояснил, что не принимал участие в соревнованиях в 2021 году, из-за того, что планировал выступать за Чехию. Ситуация осложнялась к тому же травмой голеностопа, которая «беспокоила» молодого спортсмена. Свириденко уточнил, что старался только поддерживать форму.

После того, как было принято решение остаться в России, он начал подготовку к сезону.