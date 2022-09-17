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35 минут назад

Российский фигурист рассказал о сорвавшемся переходе в сборную Чехии

Илья Родин

Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал, что переход в сборную Чехии сорвался из-за «некоторых обстоятельств». Он будет выступать за Россию. Об этом пишет «Чемпионат».

Российский фигурист рассказал о сорвавшемся переходе в сборную Чехии
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Свириденко родился в 2000 году в Москве. Его тренерами были Роман Усатов, Олег Татауров. В настоящее время с ним работает Сергей Розанов.

Фигурист пояснил, что не принимал участие в соревнованиях в 2021 году, из-за того, что планировал выступать за Чехию. Ситуация осложнялась к тому же травмой голеностопа, которая «беспокоила» молодого спортсмена. Свириденко уточнил, что старался только поддерживать форму.

После того, как было принято решение остаться в России, он начал подготовку к сезону.

Свириденко пояснил, что не желает комментировать историю со сменой спортивного гражданства. Он уточнил, что «возникли некоторые сложности», поэтому он все же остался в РФ.

Фигурное катание,Сергей Розанов,
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