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2 часа назад

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на турнире в США: пропустят контрольные прокаты сборной России и обойдут международный бан

Чемпионат.comиещё 4

Дэвис и Смолкин попробуют свои силы на соревновании в Ардморе. Ради этого спортсмены даже пропустят контрольные прокаты сборной России?

Дочь Тутберидзе Дэвис и Смолкин выступят на Кубке вызова в США
Фото: ТАССТАСС

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не перестают удивлять. Молодые дерзкие фигуристы стали единственными россиянами, которым удалось попасть в заявку на международный турнир в США. Спортсмены должны выступить на соревновании Challenge Cup, несмотря на то что бан ISU в отношении наших атлетов продолжает действовать.

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Правда, есть у этой новости и печальная сторона. Дочь Тутберидзе и её партнёр практически со стопроцентной вероятностью пропустят контрольные прокаты сборной России, проходящие в те же даты. Это сильный удар по нашей федерации и мощный аргумент в пользу теории о том, что Дэвис и Смолкин планируют переход под другой флаг.

Так что же происходит на самом деле?

Почему российских фигуристов допустили до стартов в США?

В мире фигурного катания грянула новость. Российские фигуристы всё же будут выступать за рубежом, и не где-нибудь, а в США. Во всяком случае, такой чести удостоятся танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В конце сентября фигуристы должны отправиться на турнир Challenge Cup в американском городе Ардмор, где впервые в сезоне покажут новые программы сразу в соревновательном формате. Об этом сообщил основатель YouTube-канала The Skating Lesson Дэйв Лис.

В материале блогера также сказано, что упомянутый турнир станет квалификационным для чемпионата США, что является важной информацией, учитывая, что до старта будут допущены участники из России. Дэвис и Смолкин по-прежнему представляют на международной арене нашу страну (несмотря на заверения Лиса, что дуэт намерен сменить спортивное гражданство), поэтому вопрос о том, в каком качестве они выступят в Америке, встаёт особенно остро.

На данный момент известно лишь то, что фигуристы, не имеющие американского паспорта, не смогут набирать квалификационные баллы по итогам соревнований, но относится ли это замечание конкретно к Диане и Глебу, пока непонятно.

Вопрос о переходе дочери Тутберидзе в сборную США открыт

Ситуация осложняется тем, что слухи о переходе дочери Тутберидзе в сборную США до сих пор не затихают. Лис неоднократно пытался убедить общественность, что решение о трансфере уже принято. В пользу этой теории есть несколько мощных аргументов. Во-первых, Дэвис является урождённой американкой, что вкупе с заявлением о её тайном браке со Смолкиным указывает на то, что фигуристы придумали эффективную стратегию для того, чтобы практически безболезненно сменить команду.

Во-вторых, сам факт того, что в июне спортсмены проходили просмотр в Федерации фигурного катания США, недвусмысленно намекает на планы Дианы и Глеба. Они уже много лет живут и тренируются за границей, а с недавнего времени активно сотрудничают с зарубежными специалистами. Поэтому в случае внезапного признания Дэвис и Смолкина после прокатов в Америке сильно удивляться ему не придётся.

Тем не менее пока всё это остаётся на уровне слухов, сами участники этой детективной истории отрицают возможность перехода и обещают, что продолжат карьеру в России. Диана и Глеб быстро сориентировались и выпустили пост, где рассказали поклонникам о целях на год.

Правда, не всем удалось сохранить ледяное спокойствие, и интрига в сюжете закрутилась, когда в игру вступила мама Дэвис. Этери Тутберидзе, привыкшая хранить молчание и не подпитывать скандалы новыми подробностями, резко высказалась по поводу происходящего, обругав Лиса, очевидно, за нарушение личных границ члена её семьи.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала Тутберидзе в социальных сетях практически сразу после появления инсайда от американского журналиста.

Дэвис/Смолкин пропустят контрольные прокаты сборной России

Конечно, Дэвис и Смолкин могут и не покидать сборную России, а просто выступить на иностранном турнире в обход международного бана. Даже если они откатают обе программы вне соревновательной заявки — это будет большим событием для них. Фигуристы прекрасно дебютировали в первый взрослый сезон, который пришёлся на Олимпиаду в Пекине. Подопечные Игоря Шпильбанда триумфально взяли серебро на национальном чемпионате и вырвали путёвку в столицу Китая, где заняли 14-е место.

Это отличный старт для молодых танцоров, сумевших сломать систему с очередью и громко заявить о себе. При этом Диана и Глеб не остановились на достигнутом и продолжили упорно работать, экспериментируя с наставниками и хореографами. Над постановками для Дэвис и Смолкина трудился сам Бенуа Ришо, а это серьёзная заявка на большой прогресс. В связи с этим фигуристам нужно как можно больше соревновательной практики, и не только внутри страны, но и за её пределами. Поэтому-то решение принять участие в Challenge Cup выгодно для самих спортсменов.

Не очень хорошо оно скажется на Федерации фигурного катания России, ведь дуэт, судя по всему, пропустит контрольные прокаты нашей команды, которые пройдут в те же даты, что и турнир в США. В первую очередь жаль, что Дэвис/Смолкин ставят в приоритет выступление за границей, нежели традиционный смотр перед российскими спортивными функционерами в начале сезона. Также их отсутствие может лишь подчеркнуть намечающийся кризис России в танцах на льду.

Несмотря на то что в Москве выступят две ведущие пары страны — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин — в дисциплине образуется явный пробел, ведь там не будет ярких Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, пропускающих прокаты из-за последствий болезни партнёрши. Не заявлены также перспективные Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, вряд ли слаженным катанием порадует новообразовавшийся дуэт Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный. Словом, без Дэвис и Смолкина зрелищности в танцах поубавится, а это не очень приятная новость. Остаётся лишь надеяться, что на остальных российских стартах мы увидим этот потрясающе красивый дерзкий дуэт.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Виктория Синицина,Игорь Шпильбанд,Этери Тутберидзе,Никита Кацалапов,Иван Букин,Александра Степанова,Джонатан Гурейро,СБОРНАЯ РОССИИ,
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