Стала известна музыка к новым программам фигуристки Трусовой

Стали известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой на сезон-2022/23.

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Это будут блюзовый хит и скрипичные «Нервы наСтал известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой пределе», сообщает РИА Новости.

В короткой программе Трусова выступит под композицию I Put A Spell On You с женским вокалом.

На произвольную программу фигуристка решила выйти под музыку из фильма «Нервы на пределе» (High Strung). Это захватывающая скрипичная композиция.

Трусова покажет новые программы на контрольных прокатах 24-25 сентября.

Ранее стало известно, что Александра Трусова и Марк Кондратюк выступят в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».