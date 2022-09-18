Стала известна музыка к новым программам фигуристки Трусовой

Стали известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой на сезон-2022/23.
Это будут блюзовый хит и скрипичные «Нервы наСтал известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой пределе», сообщает РИА Новости.
В короткой программе Трусова выступит под композицию I Put A Spell On You с женским вокалом.
На произвольную программу фигуристка решила выйти под музыку из фильма «Нервы на пределе» (High Strung). Это захватывающая скрипичная композиция.
Трусова покажет новые программы на контрольных прокатах 24-25 сентября.
Ранее стало известно, что Александра Трусова и Марк Кондратюк выступят в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
Музыкой для этого шоу станет классика русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Свиридова.