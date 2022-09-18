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1 час назад

Стали известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой

Майк Габриелян

Стали известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой на сезон-2022/23.

Стала известна музыка к новым программам фигуристки Трусовой
Фото: 

Это будут блюзовый хит и скрипичные «Нервы наСтал известны музыкальные композиции к новым программам фигуристки Александры Трусовой пределе», сообщает РИА Новости.

В короткой программе Трусова выступит под композицию I Put A Spell On You с женским вокалом.

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На произвольную программу фигуристка решила выйти под музыку из фильма «Нервы на пределе» (High Strung). Это захватывающая скрипичная композиция.

Трусова покажет новые программы на контрольных прокатах 24-25 сентября.

Ранее стало известно, что Александра Трусова и Марк Кондратюк выступят в новогоднем ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

Музыкой для этого шоу станет классика русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Свиридова.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Александра Трусова,Евгений Плющенко,
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