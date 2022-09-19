Объявлен призовой фонд сезона для российских фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила размер призовых выплат победителям и призерам соревнований в сезоне-2022/23. Об этом сообщает Sport24.

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Так, на этапах серии Гран-при спортсмены, занявшие первое место, получат по 500 тыс. рублей. За второе место полагается по 300 тыс., за третье — по 200 тыс. Победитель финала получит 1 млн рублей, обладатель серебра - 750 тыс. рублей, бронзы — 500 тыс.

Победа в чемпионате России принесет фигуристам 2,5 млн рублей. Серебро оценивается в 1,5 млн, бронза — в 1 млн рублей. Призовой фонд чемпионата страны по прыжкам составит 10 млн рублей, командного турнира на Кубок Первого канала — 20 млн рублей, открытого турнира по шоу-программам — 10 млн рублей.

Лучшие три спортсмена по итогам сезона также получат денежную награду. За первое место 5 млн рублей, за второе - 2,5 млн, за третье - 1 млн.