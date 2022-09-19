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43 минуты назад

Тарасова оценила размер новых призовых выплат российским фигуристам

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила увеличение размера призовых выплат фигуристам по итогам российских соревнований в сезоне-2022/23.

Тарасова оценила размер призовых выплат российским фигуристам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень хорошо, что в фигурном катании есть призовые! Почему такая большая разница по сравнению с другими видами спорта? А когда у нас вообще ничего не было, это вообще никого не волновало», – сказала Тарасова «Чемпионат.com».

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила размер призовых, которые получат победители и призеры соревнований в сезоне-2022/23.

Спортсмены, занявшие первое место на этапах серии Гран-при, получат по 500 тыс. рублей. Серебряным призерам полагается по 300 тыс., а бронзовым — по 200 тыс.

Для победителей всей серии предусмотрены призовые в размере 1 млн рублей. За второе место наградят 750 тыс. рублей, а за третье — 500 тыс.

Победа в чемпионате России принесет фигуристам 2,5 млн рублей. Серебро оценивается в 1,5 млн, бронза — в 1 млн рублей.

Дополнительные призовые предусмотрены за попадание в топ-3 российского рейтинга по итогам сезона: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн — за второе, 1 млн — за третье.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в России нет вала фигуристов, желающих сменить спортивное гражданство.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Александр Коган,
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