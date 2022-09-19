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1 час назад

Дэвис и Смолкин стали членами американской федерации фигурного катания

Никита Бородкин

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США (U. S. Figure Skating). Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказал американский журналист Дэвид Лис.

Дочь Тутберидзе стала членом Федерации фигурного катания США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Дэвис и Смолкин представляют два разных клуба — Диана выступает от SCNY, а ее партнер — от ION.

Напомним, что Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Смолкин — сын российского актера Бориса Смолкина. Пара уже несколько лет тренируется в США. В июне этого года Диана и Глеб поженились. Бракосочетание прошло тайно и знали о нем лишь самые близкие.

Ранее в СМИ появлялись слухи о планах фигуристов сменить спортивное гражданство, однако Дэвис и Смолкин их опровергали.

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