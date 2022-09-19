Дочь Тутберидзе стала членом Федерации фигурного катания США

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали членами Федерации фигурного катания США (U. S. Figure Skating). Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказал американский журналист Дэвид Лис.

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Он отметил, что Дэвис и Смолкин представляют два разных клуба — Диана выступает от SCNY, а ее партнер — от ION.

Напомним, что Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Смолкин — сын российского актера Бориса Смолкина. Пара уже несколько лет тренируется в США. В июне этого года Диана и Глеб поженились. Бракосочетание прошло тайно и знали о нем лишь самые близкие.