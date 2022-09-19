Мы слышали, что они должны выступать на Challenge Cup в США. Это о многом говорит и даёт нам задуматься. Почему одни могут, а другие – нет? Они выступали на Олимпийских играх от России – и это как-то не совсем красиво. Тем более что нам мама постоянно рассказывает о том, как она хорошо работает», — цитирует Роднину Metaratings.