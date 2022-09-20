Огромный гайд по фигурном катанию в России: где, кто, когда

Главное, что нужно знать о внутрироссийском сезоне.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Следить за этим сезоном будет намного интереснее, чем за прошлыми», — сказала недавно Алина Загитова. Многие уже успели поспорить с чемпионкой, ведь переплюнуть по накалу страстей олимпийский сезон решительно невозможно. Но отрицать тот факт, что нас ждёт что-то особенное и необычное, уж точно нельзя. Хоть наши звёзды и будут соревноваться только внутри страны, это не значит, что мы лишены интриги и ярких событий. Мы станем свидетелями зрелищных соревнований, жгучих противостояний, наверняка и без скандалов не обойдётся. Так что пристёгиваем ремни и мчимся навстречу яркому приключению, которое начнётся уже на этой неделе. Будет очень интересно! Ну а чтобы вам было проще разобраться в том, что вообще из себя будет представлять новый сезон, мы подготовили большой гайд. Полное расписание соревнований, состав сборной, главные противостояния и таблица ультра-си — в материале «Чемпионата»

Видео дня

Расписание внутрироссийского сезона по фигурному катанию

Федерация фигурного катания России сделала так, чтобы для наших атлетов максимально ничего не поменялось. По крайней мере, что касается расписания сезона. Да, календарь немного сдвинулся: контрольные прокаты пройдут не в 10-х числах сентября, как обычно, а в конце месяца. Но в остальном — альтернатива каждому престижному старту придумана. В некоторых случаях даже более оригинальная. Например, вместо финала Гран-при наших спортсменов ждёт прыжковый турнир, вместо чемпионата Европы – командный Кубок Первого канала, а завершится сезон открытым турниром по шоу-программам. Хочется отметить, что чиновники сделали свою работу ювелирно: запланировали каждый турнир ровно на те даты, когда будет проводиться его международная альтернатива.

Возможно, таким образом они хотят переманить иностранных зрителей на свою сторону, показав им, что самая жара происходит не где-то, а в России. Подобный приём чиновники уже использовали в прошлом сезоне на Кубке Первого канала. И тогда многие действительно отметили, что соревнования в Саранске выдались более зрелищными, чем в Монпелье, где проходил постолимпийский чемпионат мира.

В этом сезоне у российского фигурного катания есть все шансы, чтобы повторить и даже увеличить успех. Видно, что федерация провела очень плодотворную работу, придумывая новые форматы для турниров. Будет интересно посмотреть, как это всё реализуется на практике. Ну а чтобы ничего не пропустить, сохраняйте себе календарь предстоящих стартов.

Чемпионат.ком

Карта внутрироссийского сезона

Основные турниры сезона-2022/2023 пройдут в восьми городах России. Больше всего повезло болельщикам, которые живут в Москве: они смогут посетить сразу четыре соревнования. И это не считая контрольных прокатов. Возможно, таким образом чиновники хотят исправиться за прошлый год, когда в столице не прошло ни одного спортивного мероприятия с участием фигуристов.

По два турнира пройдёт в Сочи и в Перми. Санкт-Петербургу, Казани, Самаре, Саранску и Красноярску досталось по одному соревнованию.

Подробнее распределение стартов по городам можно изучить на нашей карте.

Чемпионат.ком

Состав сборной России по фигурному катанию

Состав сборной России с учётом того, что наши фигуристы будут соревноваться внутри страны, для зрителей огромной роли не играет. Попасть на главные соревнования (Гран-при, чемпионат России, Кубок Первого канала) можно, даже не будучи членом национальной команды. Тем не менее будет интересно посмотреть, кто из спортсменов оправдает ожидания федерации, а кто же рискнёт лишиться своего места в сборной. Команда у нас тесная, так что сохранить своё членство в ней будет не так просто. Тем более в каждом виде есть свои интриги.

Например, в основной состав женской сборной в этом году не попала Софья Самоделкина. Фигуристка провела сильный сезон, но чиновники предпочли включить в команду других юниорок – Софью Муравьёву и Аделию Петросян. Самоделкиной же досталось место в юниорской сборной. Будет интересно посмотреть, сможет ли ученица Светланы Соколовской повысить свой статус, чтобы в следующем году уже без проблем попасть в основу.

Чемпионат.ком

Мужское катание — в принципе самый непредсказуемый вид фигурного катания. Тут об интригах говорить сложно, потому что буквально каждый турнир может закончиться сенсацией. В следующем году состав сборной может быть кардинально другим.

Чемпионат.ком

Чего не скажешь о парах — здесь у нас стабильность. Но не исключено, что в этом сезоне может выстрелить кто-то из резерва или юниоров, навязав борьбу нашим лидерам. В рамках внутрироссийского сезона их успех не останется незамеченным.

Чемпионат.ком

Пожалуй, самая интригующая ситуация — в танцах на льду. Будут ли Виктория Синицина и Никита Кацалапов продолжать карьеру — вопрос открытый. Останутся ли Диана Дэвис и Глеб Смолкин в сборной России — тоже до конца непонятно. Тем временем же у нас образовалось несколько новых пар: Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. А в спину лидерам скоро начнут дышать вчерашние юниоры Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. В наших танцах на льду может произойти большая перестройка, и будет крайне интересно наблюдать за этими переменами.

Чемпионат.ком

Захватывающие противостояния сезона без противостояний?

Хоть сезон для наших фигуристов и сузился до внутрироссийского, это не значит, что захватывающих битв станет меньше.

Основное противостояние, которое радует болельщиков уже на протяжении трёх лет — это Тутберидзе против Плющенко. Пока в этой битве единолично ведёт Этери Георгиевна, но кто знает, может быть, двукратный олимпийский чемпион наконец даст отпор знаменитой наставнице. Благо есть кем. Талантливая юниорка Софья Муравьёва способна привести Евгения к большим победам на тренерском поприще.

Интересно будет посмотреть на противостояние нашего олимпийского трио — Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Обладательница главной победы в прошлом сезоне, очевидно, присоединится к этой битве позже, а оттого будет ещё мучительнее её ожидание. Камила и Саша наверняка захотят взять реванш у своей соперницы, а Аня после операции точно вернётся не за поражением.

Вмешаться в битву лидеров сборной точно захотят девочки, которые ещё недавно соревновались в юниорах. Софья Муравьёва, Софья Самоделкина и Аделия Петросян обладают огромным потенциалом, а ещё они очень голодны до побед. Так что ко всему прочему нас ждёт битва поколений, условно, нового против старого.

А вот Елизавета Туктамышева если с кем и борется, так это с самой собой. Императрица готовится вступить в свой 16-й сезон улучшенной версией себя. В межсезонье ученица Мишина тренировала четверной тулуп и теперь наверняка постарается его приземлить на соревнованиях. В свои 25 лет! Будем надеяться, что битву с квадом Лиза выиграет.

К сожалению, Камиле Валиевой предстоит ещё одно, не самое приятное противостояние. Совсем скоро РУСАДА огласит решение по делу несовершеннолетней фигуристки, и, если оно не понравится ВАДА, МОК и ISU, они опротестуют его в CAS и процесс снова затянется. Уже который месяц ученица Тутберидзе живёт в неизвестности насчёт своих карьерных перспектив, и страшно представить, что же творится у неё в душе. Очень хочется верить, что дело закончится в пользу нашей спортсменки.

Яркие противостояния будут и в других видах. Например, у мужчин будет интересно посмотреть, кто же закрепится в роли лидера сборной. Раньше это звание носил Михаил Коляда, но в олимпийском сезоне его очень ловко перехватил Марк Кондратюк. Правда, сам Марк продолжает считать, что именно Миша — лидер мужской команды. Но давайте говорить честно, в этом деле всё решает результат. Своими победами Кондратюк доказал, что прямо сейчас он первый номер нашей сборной. А вот Коляде придётся очень постараться, чтобы вернуть себе прежний статус.

В парном катании очень ярким стало противостояние двух пар Москвиной — Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова. Молодые и дерзкие, каждый из них хочет быть на вершине пьедестала. Саша и Дима не раз обостряли битву с одногруппниками колкими фразами, но это не помогало им выигрывать. Пока что Настя и Саша — явные лидеры группы. Но всё может измениться в любой момент. Бойкова с Козловским войдут в новый олимпийский цикл более амбициозными и по-хорошему разозлёнными. Но и Мишина с Галлямовым не захотят терять своего преимущества. Это противостояние будет очень жарким!

Чемпионат.ком

Таблицы ультра-си

Не менее увлекательно будет наблюдать за тем, как наши фигуристы совершенствуются. Из года в год мальчики и девочки добавляют в свой арсенал всё новые элементы, усиляя контент. Чтобы отчётливее отследить прогресс наших фигуристов, мы собрали все их прыжки ультра-си в таблицы.

Чемпионат.ком

Чемпионат.ком

Обратим внимание, что здесь учтены только те элементы, которые были чисто приземлены на соревнованиях. Как говорят многие тренеры, прыжок есть в арсенале у фигуриста только в том случае, если он был качественно исполнен на турнире. Поэтому четверной тулуп Аделии Петросян, четверной лутц Софьи Самоделкиной и четверной риттбергер Александра Самарина в нашей статистике не учитываются. Но не исключено, что вскоре мы их добавим в таблицы, так как в этом сезоне многие фигуристы нацелены на эксперименты

. Можно даже не сомневаться, что на наших глазах спортсмены будут осваивать новые для себя элементы. Об этом как минимум заявляли Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов. Ученики Москвиной намерены привнести элементы ультра-си в парное катание. Вполне возможно, что в конце сезона нам придётся заводить отдельную таблицу ещё и для пар.