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1 час назад

Глава WADA отреагировал на назначение слушаний по делу Валиевой

ТАССиещё 1

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призывало ускорить расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, сейчас организация ожидает вердикта. Об этом во вторник журналистам заявил глава WADA Витольд Банька.

Глава WADA отреагировал на назначение слушаний по делу Валиевой
Фото: ТАССТАСС

14 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Лоигнова сообщила ТАСС, что организация завершила расследование по делу Валиевой. Позднее она добавила, что слушания по делу могут пройти в конце сентября или в начале октября в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.

"Насколько мне известно, назначена дата слушаний, так что нам необходимо дождаться решения дисциплинарной панели, - сказал Банька. - После этого WADA решит, что делать; пока не лучшее время, чтобы обсуждать этот вопрос. Мы очень внимательно следим за этим делом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса. Сейчас нам известно, что слушания состоятся очень скоро".

В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля РУСАДА наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете агентства. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине и заняла четвертое место.

Валиевой 16 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в командном турнире. Также она является чемпионкой Европы 2022 года.

Фигурное катание,Витольд Банька,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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