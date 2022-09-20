Глава WADA отреагировал на назначение слушаний по делу Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призывало ускорить расследование по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилы Валиевой, сейчас организация ожидает вердикта. Об этом во вторник журналистам заявил глава WADA Витольд Банька.
14 сентября генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Лоигнова сообщила ТАСС, что организация завершила расследование по делу Валиевой. Позднее она добавила, что слушания по делу могут пройти в конце сентября или в начале октября в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА.
"Насколько мне известно, назначена дата слушаний, так что нам необходимо дождаться решения дисциплинарной панели, - сказал Банька. - После этого WADA решит, что делать; пока не лучшее время, чтобы обсуждать этот вопрос. Мы очень внимательно следим за этим делом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса. Сейчас нам известно, что слушания состоятся очень скоро".
В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля РУСАДА наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете агентства. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в личном турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине и заняла четвертое место.
Валиевой 16 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в командном турнире. Также она является чемпионкой Европы 2022 года.