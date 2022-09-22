Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Также в женских одиночных прокатах выступят Софья Акатьева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. У мужчин в одиночном катании выступят Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.
В прокатах танцевальных дуэтов на лед выйдут Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Аннабель Морозова / Девид Нарижный, Елизавета Пасечник / Максим Некрасов, Софья Тютюнина / Андрей Багин, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева / Павел Дрозд. В парном катании выступят Карина Акопова / Никита Рахманин, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Хабибулина / Илья Княжук.
Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве. Спортсмены представят программы нового сезона.
В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.
14 сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС о завершении расследования по делу Валиевой. Она же позднее заявила, что слушания могут состояться в конце сентября или начале октября.
Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.