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1 час назад

Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России

ТАССиещё 2

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также в женских одиночных прокатах выступят Софья Акатьева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. У мужчин в одиночном катании выступят Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

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В прокатах танцевальных дуэтов на лед выйдут Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Аннабель Морозова / Девид Нарижный, Елизавета Пасечник / Максим Некрасов, Софья Тютюнина / Андрей Багин, Ирина Хавронина / Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Елизавета Шанаева / Павел Дрозд. В парном катании выступят Карина Акопова / Никита Рахманин, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова / Валерий Колесов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Хабибулина / Илья Княжук.

Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября на арене "Мегаспорт" в Москве. Спортсмены представят программы нового сезона.

Ситуация с Валиевой

В пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

14 сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС о завершении расследования по делу Валиевой. Она же позднее заявила, что слушания могут состояться в конце сентября или начале октября.

Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Александр Галлямов,Камила Валиева,Аделия Петросян,Аннабель Морозова,Макар Игнатов,Алексей Ерохов,Александра Трусова,Петр Гуменник,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Елизавета Худайбердиева,Евгений Семененко,Андрей Багин,Егор Базин,Юлия Артемьева,Вероника Логинова,Этери Тутберидзе,Екатерина Миронова,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Артур Даниелян,Александр Самарин,Анастасия Мишина,Евгения Тарасова,Артем Ковалев,Максим Некрасов,Владимир Морозов,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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