Тренер академии Плющенко рассказал подробности противостояния с Тутберидзе

«Я даже слышал от Жени [Плющенко], что на прокатах в Новогорске спрашивали, кто и где будет переодеваться, когда и кого ставят, и он ответил, что ему без разницы. По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: "Разведите нас"», — заявил Скобрев.