Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Тренер академии Плющенко рассказал подробности противостояния с Тутберидзе

Lenta.ruиещё 1

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев рассказал подробности противостояния с группой Этери Тутберидзе на соревнованиях. Его слова приводит Metaratings.

Тренер академии Плющенко рассказал подробности противостояния с Тутберидзе
Фото: Риа новостиРиа новости

«Я даже слышал от Жени [Плющенко], что на прокатах в Новогорске спрашивали, кто и где будет переодеваться, когда и кого ставят, и он ответил, что ему без разницы. По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: "Разведите нас"», — заявил Скобрев.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отношениях тренерских школ. Специалист посчитала, что Плющенко еще предстоит много работы, чтобы достичь такого же уровня, как Тутберидзе.

Противостояние групп началось после того, как в сезоне-2020/21 несколько фигуристок ушли от Тутберидзе в академию Плющенко. Среди них были Александра Трусова и Алена Косторная. Переходы сопровождались взаимной критикой тренеров.

Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Иван Скобрев,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители